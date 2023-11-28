Часы с автономностью как у Mi Band: Xiaomi Redmi Watch 4 смогут работать от одного заряда до 20 дней

Эти часы, как заявляет производитель, способны работать до 20 дней на одном заряде, что ставит их в один ряд с легендарными фитнес-браслетами Mi Band по продолжительности работы.

При этом Redmi Watch 4 могут похвастаться не только энергоэффективностью, но и приятным 1.97-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он обеспечивает высокую яркость и четкость изображения, что делает его идеальным для использования как в помещении, так и на улице.

Помимо этого, часы получили стильный дизайн с металлическим корпусом и разнообразными вариантами ремешков, что делает их не только функциональным, но и модным аксессуаром.

В часах ожидается более 200 циферблатов, которые позволят каждому пользователю найти свой уникальный стиль.