Наука и технологии
01:30, 28 ноября 2023
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Часы с автономностью как у Mi Band: Xiaomi Redmi Watch 4 смогут работать от одного заряда до 20 дней

Достойно уважения

В мире носимой электроники грядет новый прорыв благодаря Xiaomi. Компания готовит к выпуску свои новейшие умные часы Redmi Watch 4, которые обещают установить новый стандарт автономности.

Эти часы, как заявляет производитель, способны работать до 20 дней на одном заряде, что ставит их в один ряд с легендарными фитнес-браслетами Mi Band по продолжительности работы.

При этом Redmi Watch 4 могут похвастаться не только энергоэффективностью, но и приятным 1.97-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он обеспечивает высокую яркость и четкость изображения, что делает его идеальным для использования как в помещении, так и на улице.

Помимо этого, часы получили стильный дизайн с металлическим корпусом и разнообразными вариантами ремешков, что делает их не только функциональным, но и модным аксессуаром.

В часах ожидается более 200 циферблатов, которые позволят каждому пользователю найти свой уникальный стиль.

Источник:ITHome
Теги:
#Xiaomi Mi Band
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#Redmi
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#XIAOMI
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