Часы с точным измерением давления Huawei Watch D2 временно подешевели в России

Опубликовано 10 июня 2025, 09:001 мин.
Часы с точным измерением давления Huawei Watch D2 временно подешевели в РоссииПричем скидка получилась заметной — 10 000 рублей
С 10 по 30 июня в сети М.Видео–Эльдорадо смарт-часы Huawei Watch D2 будут доступны по сниженной цене — 24 999 рублей, что на 10 000 рублей дешевле обычной стоимости.
Это одни из немногих часов с встроенной манжетой для круглосуточного автоматического измерения артериального давления.
Модель позволяет контролировать до 9 показателей здоровья, включая пульс, уровень кислорода в крови (SpO₂), вариабельность сердечного ритма и частоту дыхания, используя систему HUAWEI TruSense с продвинутыми сенсорами.
Кроме того, часы поддерживают более 80 видов тренировок, автоматически распознают активность, оснащены GPS-модулем, работают с iOS и Android, и обеспечивают до 5 дней автономной работы. Доступны в черном и золотистом цветах.
Промо-предложение действует ограниченное время, так что желающим обновить гаджет с акцентом на здоровье стоит поторопиться.