Часы с точным измерением давления Huawei Watch D2 временно подешевели в России

Это одни из немногих часов с встроенной манжетой для круглосуточного автоматического измерения артериального давления.

Модель позволяет контролировать до 9 показателей здоровья, включая пульс, уровень кислорода в крови (SpO₂), вариабельность сердечного ритма и частоту дыхания, используя систему HUAWEI TruSense с продвинутыми сенсорами.

Кроме того, часы поддерживают более 80 видов тренировок, автоматически распознают активность, оснащены GPS-модулем, работают с iOS и Android, и обеспечивают до 5 дней автономной работы. Доступны в черном и золотистом цветах.

Промо-предложение действует ограниченное время, так что желающим обновить гаджет с акцентом на здоровье стоит поторопиться.