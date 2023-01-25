Часы Судного дня стали ближе к концу света, чем когда либо ранее

09:12, 25 января 2023
1 мин.
Часы Судного дня стали ближе к концу света, чем когда либо ранееВ последний раз их двигали в 2020 году
Группа международных учёных предупредила, что дальнейшее существование человечества находится под большим риском, чем когда-либо прежде. В первую очередь из-за конфликта на Украине.
Фото: NPR
Учёные-атомщики установили часы Судного дня на отметке 90 секунд до полуночи — это ближе всего к полуночи с момента их создания в 1947 году. Но есть шансы, что это не последнее изменение их положения.
The Guardain
Стоит отметить, что в последний раз стрелку двигали в 2020 году — тогда они стали показывать 100 секунд до полуночи. Тогда эксперты заявили, что такое решение обусловлено риском гражданского коллапса в случае применения ядерного оружия из-за выхода США из соответствующего договора и климатическим кризисом в «глубоко нестабильной» точке истории.