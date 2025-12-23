Часы Xiaomi Watch 5 и наушники Buds 6 представлены официально, но выйдут они лишь 25 декабря

Опубликовано 23 декабря 2025, 08:351 мин.
Часы Xiaomi Watch 5 и наушники Buds 6 представлены официально, но выйдут они лишь 25 декабряЖдем--ждем-ждем
Компания Xiaomi официально представила новые устройства — умные часы Xiaomi Watch 5 и беспроводные наушники Xiaomi Buds 6.
Полноценный релиз состоится 25 декабря, тогда же раскроют цены и все характеристики.
Xiaomi Watch 5 позиционируются как «полноценные флагманские смарт-часы». Устройство получило процессор Snapdragon W5, а также продвинутый набор медицинских датчиков.
Впервые для Xiaomi заявлен EMG-сенсор, считывающий мышечную активность, а также ECG-датчик для записи электрокардиограммы.
Корпус выполнен из нержавеющей стали с двухсторонним искусственным сапфировым стеклом. Компания показала несколько вариантов ремешков.
О наушниках Buds 6 пока известно минимум: Xiaomi лишь подтвердила их скорый выход одновременно с часами.
Все подробности о возможностях, автономности и позиционировании устройств обещают раскрыть на презентации 25 декабря.