Чат-бот DeepSeek остановил регистрацию новых пользователей из-за кибератаки

С понедельника, 27 января, чат-бот DeepSeek стал самым скачиваемым приложением Apple, обойдя ChatGPT от OpenAI. DeepSeek «продемонстрировал свою мощность и способность сравниться с Nvidia».

Как сообщает портал Tech Xplore, это привело к падению акций американских технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом. При этом DeepSeek считается недорогим предприятием в области разработки генеративного ИИ.

«Аналитики считали, что США имеют преимущество в производстве мощных чипов и могут помешать Китаю получить доступ к технологиям, что даёт им преимущество в гонке искусственного интеллекта. DeepSeek может выполнять широкий спектр задач, таких как написание текстов песен, помощь в составлении планов личного развития и рецептов на основе имеющихся продуктов. Однако он также подвержен цензуре, присущей другим китайским чат-ботам, и ограничен в обсуждении политических тем», — сказано в материале.

Между тем появляются слухи, что кибератака продиктована стремительным успехом китайского стартапа.