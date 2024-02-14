Чат-бот Google Gemini хранит ваши разговоры в течение трех лет, даже если вы их удалили

Google раскрыла, что ее чат-бот Gemini, ранее известный как Bard, хранит записи ваших разговоров до трех лет, даже если вы решите их удалить.

Gemini, получивший множество положительных отзывов за свои возможности, превосходящие ChatGPT от OpenAI, теперь оказался в центре внимания по другой причине.

Google предупреждает пользователей не делиться с Gemini чувствительной информацией, которую вы бы не хотели, чтобы увидел человек-рецензент. Все потому, что Google использует человеческий фактор для анализа работы Gemini и улучшения его функционала.

Интересно, что даже после удаления активности в приложениях Gemini, информация, прошедшая через руки рецензентов, сохраняется отдельно и не связана с вашей учетной записью Google.

Это означает, что ваши «разговоры» могут всплыть в самый неожиданный момент, даже если вы давно забыли о них.

Google утверждает, что старается анонимизировать данные, удаляя из них информацию, которая может идентифицировать пользователя, но даже без имени и фамилии, метаданные могут многое рассказать о вас.