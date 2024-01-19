Чат-бот Google научится создавать изображения

Опубликовано 19 января 2024, 12:45
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Чат-бот Google научится создавать изображенияПо нескольким словам
В чат-бот от Google - Bard - появится новая функция для генерирования изображений. Недавно инсайдер опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором поделился еще не выпущенным журналом изменений, сообщив о возможности «создавать изображения с помощью Bard».
Этот новый инструмент обещает пользователям оживить их воображение простым вводом нескольких слов. Ожидается, что функция будет удобной для пользователей, позволяя легко загружать созданные изображения или поддерживать творческий потенциал простым нажатием кнопки «Создать еще». Источники сообщают, что для создания изображений в Google Bard будет использоваться семейство моделей Imagen от Google.
Ранее стало известно, что утечка скриншотов и фрагментов кода свидетельствует о том, что Google готовит платную, основанную на подписке, версию своей популярной языковой модели, предлагающую расширенные возможности и эксклюзивные функции.
Источник:9to5google
Автор:Булат Кармак
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