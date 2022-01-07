Чат-бот помог женщинам с комплексами избавиться от тревоги по поводу своего веса

В США это стало настоящей психической эпидемией — огромное количество девочек недовольны своим телом и находятся как раз в группе риска расстройств пищевого поведения. Чат-бот называется StudentBodies. Его можно встроить на сайт или использовать через Facebook Messenger. Бот включает в себя информационный контент, упражнения и подсказки для ведения дневников.

Бот необходим для профилактики расстройств пищевого поведения как следствия тревожности по поводу негативного образа своего тела или чрезмерной озабоченности своим весом. Приложение ведёт с пользователем диалоги, которые разработаны на основе программ Национальной ассоциации по расстройствам пищевого поведения. При этом бот не поможет женщинам с активным расстройством.

Как отмечается, эффективность бота для профилактики расстройств пищевого поведения подтвердилась в рамках серии исследований с участием женщин с комплексами по поводу своего тела и веса. Для исследований были созданы две группы, в одной были женщины, у которых не было активного расстройства пищевого поведения, но наблюдались факторы риска его развития; участницы из второй группы были внесены в лист ожидания. Чат-бот предлагал восемь бесед на темы, связанные с образом тела и здоровым питанием, и женщинам, которые пользовались ботом, предлагалось вести две из этих бесед каждую неделю.

В ходе трёх- и шестимесячных контрольных проверок женщины, которые общались с ботом, испытывали большее беспокойство, чем женщины из группы ожидания. Но к концу исследования у этих женщин тревожность была ниже, чем у женщин из группы ожидания.

Эллен Фицсиммонс-Крафт предложила определять нарастающую тревогу, которая может стать причиной расстройств пищевого поведения, по запросам в интернете и активности в Instagram и Facebook. А также предложила сотрудничать с соцсетями для борьбы с этими психическим расстройствами.