Чат-бот с ИИ от Google допустил ошибку прямо в рекламном видео

Чат-бот с ИИ от Google допустил ошибку прямо в рекламном видеоНеловко вышло…
Накануне Google анонсировала свой ответ ChatGPT — чат-бота Bard. Разумеется, маркетологи компании тут же начали продвигать его при помощи рекламных роликов. И один из них сыграл злую шутку с IT-гигантом.
Фото: TIME
Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, потеряли вчера более 100 млрд долларов рыночной стоимости из-за того, что в видеодемонстрацию чат-бота Bard закралась фактологическая ошибка.
Так, в рекламном ролике Bard дал неверный ответ на вопрос о том, какой спутник первым сделал снимки планеты за пределами Солнечной системы. И хоть ошибка была быстро замечена и устранена компанией Google, шум в Сети уже было не остановить.
Reuters
В целом, несмотря на то, что данный казус привёл к неудачному старту, поисковый гигант по-прежнему стремится внушить пользователям, что Bard является надёжным источником информации.
Поверят ли они ей после случившегося? Время покажет.