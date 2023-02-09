Наука и технологии
06:45, 09 февраля 2023
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Чат-бот с ИИ от Google допустил ошибку прямо в рекламном видео

Неловко вышло…

Накануне Google анонсировала свой ответ ChatGPT — чат-бота Bard. Разумеется, маркетологи компании тут же начали продвигать его при помощи рекламных роликов. И один из них сыграл злую шутку с IT-гигантом.

Чат-бот с ИИ от Google допустил ошибку прямо в рекламном видео

Фото: TIME

Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, потеряли вчера более 100 млрд долларов рыночной стоимости из-за того, что в видеодемонстрацию чат-бота Bard закралась фактологическая ошибка.

Так, в рекламном ролике Bard дал неверный ответ на вопрос о том, какой спутник первым сделал снимки планеты за пределами Солнечной системы. И хоть ошибка была быстро замечена и устранена компанией Google, шум в Сети уже было не остановить.

Чат-бот с ИИ от Google допустил ошибку прямо в рекламном видео

Reuters

В целом, несмотря на то, что данный казус привёл к неудачному старту, поисковый гигант по-прежнему стремится внушить пользователям, что Bard является надёжным источником информации.

Поверят ли они ей после случившегося? Время покажет.

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