Чат-бот с ИИ в Telegram найдёт испорченные фрукты и овощи на складах «ВкусВилл»

Сеть магазинов «ВкусВилл» внедрила ИИ-технологии для выявления дефектов фруктов и овощей на своих складах. Теперь эти технологии работают более чем на 60 дарксторах. Даркстор — это специальный склад, где собирают онлайн-заказы для быстрой доставки. Продукты там размещаются в удобных для сборщиков отсеках, что позволяет ускорить процесс доставки.

Для консультаций по качеству продуктов «ВкусВилл» использует чат-бота в Telegram, созданного совместно со стартапом Art Intelligence. Этот бот, работающий на основе ИИ и компьютерного зрения, анализирует фотографии товаров и моментально сообщает, что с ними делать — поставить на них зелёный ценник или списать. Кроме того, бот предоставляет информацию о типичных дефектах продукции.

Как отметил Николай Беляев, менеджер по инновациям «ВкусВилл», технология распознавания дефектов с помощью нейронных сетей не нова, но её использование для фруктов и овощей — это новаторский шаг. Система обучалась на снимках цитрусов, яблок, бананов и других продуктов. Сейчас команда проекта расширяет её на новые виды фруктов, включая экзотические. В планах компании — автоматизировать ИТ-систему для обучения моделей и охватить все категории продуктов.