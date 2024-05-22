Чат-бота Илона Маска хотят сделать мультимодальным на манер ChatGPT 4o

Это означает, что пользователи скоро смогут загружать фотографии и получать текстовые ответы. В блоге xAI появился пост, в котором говорится, что Grok-1.5V предложит мультимодальные модели.

Пример сценария на Python демонстрирует, как использовать библиотеку xAI SDK для генерации ответов на основе текста и изображений. Сценарий читает файл изображения, задает текстовый запрос и использует xAI SDK для генерации ответа.

Это значительное обновление для Grok, который был выпущен в ноябре 2023 года и доступен по подписке X Premium Plus. Последнее обновление Grok 1.5 в марте улучшило способности к логическому мышлению.

Grok-1 обучен на текстовых данных из открытых источников до третьего квартала 2023 года и данных, проверенных рецензентами. Он имеет «знания о мире в реальном времени», включая посты на X.