ChatGPT 4 научился понимать и объяснять шутки

Так, например, стало известно, что новейшая разработка OpenAI обладает «расширенными возможностями в понимании и создании различных форм юмора». Добиться этого удалось благодаря большим базам данных и увеличенному весу модели.

GPT-4 способна понимать сатиру, представленную в виде изображений с текстом. Модель также может идентифицировать шаблоны и структуры, обычно ассоциируемые с юмором.

При этом важно понимать, что осознание и оценка сложности юмора требует особого вида интеллекта.

По словам разработчиков из OpenAI, именно по этой причине GPT-4 запрограммирован на генерацию «легкомысленных и дружеских шуток, которые могут вызвать смех на мероприятии, не задевая ничьих чувств».