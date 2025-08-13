ChatGPT-5 стал быстрее и умнее, но все еще уступает GPT-4.5 — OpenAI вернет старые модели

По данным платформы Vectara, которая ведет рейтинг моделей по частоте ошибок, новый ИИ действительно выдает меньше ложных фактов, чем GPT-4 (1,4% против 1,8%), но лишь немного опередил GPT-4o (1,49%).

Интересно, что ChatGPT-4.5 Preview показал еще более низкий показатель — 1,2%, а лидером остался o3-mini High Reasoning с 0,795%.

Несмотря на улучшения, GPT-5 все еще уступает 4.5 по точности, хотя значительно опережает конкурентов вроде Gemini-2.5-pro (2,6%) и Grok-4 (4,8%).

Запуск вызвал скандал из-за того, что OpenAI убрала из Plus-подписок старые модели GPT-4, 4o и 4o-mini без предупреждения. Многие пользователи пожаловались, что потеряли привычный функционал, а некоторые назвали это «потерей единственного друга».

Сэм Альтман признал недооценку важности старых версий для аудитории и пообещал временно вернуть GPT-4o для подписчиков, чтобы оценить спрос на «наследие».