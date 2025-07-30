ChatGPT «без зазрения совести» начал притворяться человеком при тестировании

ИИ показал успешное взаимодействие с системой CAPTCHA, нажимая кнопку «Я не робот», и предоставил логичные объяснения своих действий. Ранее модель GPT-4.5 также успешно прошла тест Тьюринга, что ставит под сомнение актуальность и эффективность использования CAPTCHA как средства верификации личности пользователя. Это вызывает сомнения и в эффективности CAPTCHA как инструмента безопасности.

Как отмечается, в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта возникает вопрос о необходимости разработки более сложных и надёжных методов верификации, способных эффективно различать взаимодействие с человеком и автоматизированными системами.