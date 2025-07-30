Опубликовано 30 июля 2025, 22:201 мин.
ChatGPT «без зазрения совести» начал притворяться человеком при тестированииИ успешно прошёл
Портал Futurism рассказал, что сообщество OpenAI пользователей соцсети Reddit обратило внимание на успешное прохождение теста Тьюринга ИИ-агентом, созданным на базе чат-бота ChatGPT. Агент идентифицировал себя как человека в ходе взаимодействия с системой, в частности, при обсуждении своей работы на веб-сайте для преобразования ссылок и предоставлении объяснения относительно выполнения задания CAPTCHA.
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ИИ показал успешное взаимодействие с системой CAPTCHA, нажимая кнопку «Я не робот», и предоставил логичные объяснения своих действий. Ранее модель GPT-4.5 также успешно прошла тест Тьюринга, что ставит под сомнение актуальность и эффективность использования CAPTCHA как средства верификации личности пользователя. Это вызывает сомнения и в эффективности CAPTCHA как инструмента безопасности.
Как отмечается, в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта возникает вопрос о необходимости разработки более сложных и надёжных методов верификации, способных эффективно различать взаимодействие с человеком и автоматизированными системами.