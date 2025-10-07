ChatGPT достиг 800 млн еженедельных пользователей

Альтман отметил, что на данный момент более 4 млн разработчиков создают приложения на базе OpenAI, а API ChatGPT обрабатывает свыше 6 млрд токенов в минуту.

По его словам, «искусственный интеллект перестал быть просто развлечением — теперь это инструмент, с которым строят реальные продукты».

Рост популярности совпадает с масштабными инвестициями OpenAI в инфраструктуру и закупку чипов для ускорения вычислений. Ещё в августе компания сообщала о 700 млн еженедельных пользователей, а в марте — о 500 млн.

Анонс прозвучал во время Dev Day, где также представили инструменты для создания приложений прямо внутри ChatGPT и более сложных «агентных» систем. По словам Альтмана, это «откроет новую эпоху персонализированных и интерактивных приложений».

OpenAI, основанная в 2015 году как некоммерческая организация, теперь оценивается в $500 млрд, став самой дорогой частной компанией в мире.