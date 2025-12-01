ChatGPT исполнилось три года — OpenAI поделилась данными о его использовании

За это время экспериментальный «research preview» превратился в самый популярный чат-бот в мире. Сегодня ChatGPT отвечает примерно на 29 000 сообщений в секунду и собирает около 800 млн активных пользователей в неделю.

По данным компании, три четверти всех диалогов — это поиски информации, практические советы и работа с текстом. На работе ChatGPT чаще всего используют как редактора: просят переписать, улучшить или перевести текст, а не создавать его с нуля.

Интересно, что самым популярным действием стало… загрузка изображения. Пользователи чаще приносят собственные фото и просят улучшить их, а не генерируют новые.

В топ-6 глобальных сценариев также входят веб-поиск, анализ данных, голосовой ввод и генерация изображений.

OpenAI отмечает, что ChatGPT стал привычным инструментом вроде поисковика — быстрым способом получить ответ или совет. И с запуском новых функций, вроде умного поиска по товарам, его влияние на повседневные сценарии будет только расти.