ChatGPT изменил способ, которым люди ищут информацию

ChatGPT изменил способ, которым люди ищут информациюИ произошло это всего за три года
Самое большое изменение на сегодня заключается в том, что ChatGPT стал новым способом получить информацию. Всего через несколько месяцев после запуска 30 ноября 2022 года число пользователей этого чат-бота достигло 100 миллионов в неделю, а к концу 2025 года эта цифра достигла 800 миллионов.
Исследования показывают, что поведение людей действительно меняется. Согласно результатам работы Pew Research Center, проведённой в 2025 году, 34% взрослых американцев использовали ChatGPT. Это примерно в два раза больше, чем в 2023 году. Среди людей моложе 30 лет его пробовало явное большинство - 58%. Опрос AP-NORC продемонстрировал, что около 60% взрослых в США, которые используют ИИ, обращаются к нейросетям для поиска информации. Среди взрослых моложе 30 лет это уже 74%.
Традиционные поисковики по-прежнему используются, но с появлением ChatGPT характер этого поиска сильно изменился. Теперь инструмент, к которому люди в первую очередь обращаются за помощью, - это чат-боты.
И это неудивительно: ведь на те вопросы, которые люди задавали раньше поисковикам, ChatGPT отвечает быстрее и понятнее. Больше не нужно просматривать ссылки и заходить на каждую из страниц - можно просто прочесть то, что написал "помощник".