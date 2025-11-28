ChatGPT изменил способ, которым люди ищут информацию

И произошло это всего за три года

Несколько лет назад, если человеку нужно было разобраться в каком-то вопросе, он выбирал что-то из трёх: вводил запрос в поисковике, искал обучающие видео или просил голосового помощника о помощи. Сейчас многие начинают с другого: они открывают чат-бота и спрашивают у него.