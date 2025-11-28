Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2025, 19:30
ChatGPT изменил способ, которым люди ищут информацию

И произошло это всего за три года
Несколько лет назад, если человеку нужно было разобраться в каком-то вопросе, он выбирал что-то из трёх: вводил запрос в поисковике, искал обучающие видео или просил голосового помощника о помощи. Сейчас многие начинают с другого: они открывают чат-бота и спрашивают у него.
Самое большое изменение на сегодня заключается в том, что ChatGPT стал новым способом получить информацию. Всего через несколько месяцев после запуска 30 ноября 2022 года число пользователей этого чат-бота достигло 100 миллионов в неделю, а к концу 2025 года эта цифра достигла 800 миллионов.

Исследования показывают, что поведение людей действительно меняется. Согласно результатам работы Pew Research Center, проведённой в 2025 году, 34% взрослых американцев использовали ChatGPT. Это примерно в два раза больше, чем в 2023 году. Среди людей моложе 30 лет его пробовало явное большинство - 58%. Опрос AP-NORC продемонстрировал, что около 60% взрослых в США, которые используют ИИ, обращаются к нейросетям для поиска информации. Среди взрослых моложе 30 лет это уже 74%.

Традиционные поисковики по-прежнему используются, но с появлением ChatGPT характер этого поиска сильно изменился. Теперь инструмент, к которому люди в первую очередь обращаются за помощью, - это чат-боты.

И это неудивительно: ведь на те вопросы, которые люди задавали раньше поисковикам, ChatGPT отвечает быстрее и понятнее. Больше не нужно просматривать ссылки и заходить на каждую из страниц - можно просто прочесть то, что написал "помощник".