ChatGPT начал помогать бороться с бедностью и коррупцией в Индии

В Бангалоре работники, занятые в сфере утилизации отходов и сельского хозяйства, обратились к ИИ для получения средств от государственных программ борьбы с бедностью, что привело к снижению коррупции и бюрократии.

Примером такого успеха стала история Виджайалакшми, повара в домохозяйствах, который зарабатывает всего $100 в месяц. Несмотря на то, что она не владеет английским языком и использует смартфон только для базовых нужд, она смогла воспользоваться ChatGPT.

Чат-боту женщина задала вопрос на своём родном языке о государственных стипендиях. И при помощи ИИ она получила помощь с оформлением стипендии для своего сына.

По данным ООН, около 16% населения Индии живут в бедности. Усугубляют эту проблему языковые и технологические барьеры.

Однако, в отличие от Китая, в Индии ChatGPT не запрещён и может стать отличным инструментом в борьбе с социальным неравенством.