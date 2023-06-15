Наука и технологии
11:19, 15 июня 2023
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ChatGPT начал помогать российским мошенникам обманывать людей

А это значит, что нужно быть ещё аккуратнее

В России мошенники начали активно использовать искусственный интеллект, в частности, модель ChatGPT, в своих мошеннических атаках.

По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» Анны Кулашовой, ИИ имеет как позитивные возможности, так и потенциальные угрозы.

Компания Kaspersky уже заметила, что мошенники активно используют модель ChatGPT в фишинговых атаках. Эксперт пояснила, что нейросеть способна быстро создавать и изменять наборы слов для обмана.

Ранее, чтобы распознать фишинговое письмо, достаточно было обратить внимание на грамматические ошибки и странности в тексте. Но сечас, с появлением ChatGPT, количество таких ошибок в мошеннических письмах значительно сократилось.

Это, в свою очередь, создаёт новые вызовы для защиты от фишинга.

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