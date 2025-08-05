ChatGPT начнёт следить за здоровьем пользователей: заставит делать перерыв

Как сообщает портал Engadget, это составляющая стратегии OpenAI по более здоровому и безопасному использованию ИИ. Разработчики планируют сделать так, чтобы напоминания в ChatGPT появлялись в виде явных всплывающих окон. В частности, известно об одном из вариантов: «Ты уже долго общаешься — может, сделать паузу?».

И причина этого нововведения отнюдь не безобидная. Ранее американские СМИ и, в частности газета The New York Times сообщали, что ChatGPT «поддакивал» пользователям, давая заведомо неверные или опасные контекстуальные ответы, устраивавшие этих людей. Это приводило к проблемам, например, ИИ поддерживал людей с суицидальными мыслями.

Разработчики хотят, чтобы ChatGPT был полезным и приятным, но не слишком угодливым. В прошлом компании уже приходилось исправлять обновление, из-за которого чат-бот отвечал слишком подобострастно. Теперь регулярные перерывы помогут пользователям лучше оценивать и проверять информацию, полученную от нейросети.