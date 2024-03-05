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Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 12:00
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ChatGPT научился проговаривать текст вслух

На 37 языках
OpenAI представила удобную функцию для ChatGPT — Read Aloud, которая пригодится пользователям в движении. Теперь, чат-бот может прочитать вслух ответы в одном из пяти вариантов голоса.
ChatGPT научился проговаривать текст вслух

© Ferra.ru

Read Aloud может читать на 37 языках и автоматически определяет язык текста. Эта функция доступна как для GPT-4, так и для GPT-3.5. Это интересный пример использования мультимодальных возможностей OpenAI (способности читать и отвечать с использованием более чем одного средства), представленных вскоре после того, как конкурент Anthropic добавил аналогичные функции к своим моделям искусственного интеллекта.

Новая функция позволяет пользователям прослушивать письменные ответы ChatGPT вслух, и их можно настроить так, чтобы бот всегда отвечал вербально на запросы.

В мобильных приложениях пользователи могут коснуться и удерживать текст для открытия плеера Read Aloud, где они могут воспроизводить, приостанавливать и перематывать звучание. В веб-версии отображается значок динамика под текстом.