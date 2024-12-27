ChatGPT o3 ближе всего к человеческому разуму среди всех существующих ИИ

Модель демонстрирует впечатляющие результаты в программировании и математике, успешно решая задачи уровня PhD и проходя интервью инженера-программиста.

Однако эксперты считают, что o3 пока не достиг уровня AGI, так как его способности ограничены конкретными задачами и не охватывают весь спектр человеческих когнитивных возможностей.

Также модель столкнулась с вызовами, включая высокую вычислительную стоимость и сложность масштабирования. Это вызывает опасения о доступности технологии и её возможных социальных последствиях, включая углубление цифрового неравенства.

Отметим, что партнёрство OpenAI с Microsoft усиливает развитие, но вызывает вопросы об этике и прозрачности. Общественная реакция также разделилась: пользователи впечатлены прогрессом, но скептически настроены относительно заявлений о достижении AGI.