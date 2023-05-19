ChatGPT официально появился на iPhone в виде мобильного приложения

Первое время приложение будет доступно лишь для пользователей из США, но в дальнейшем его можно будет скачать и в других странах.

Как это часто бывает, сначала программа вышла на iPhone. Но представители OpenAI заявили, что версия для Android будет представлена в ближайшее время.

Помимо текстового ввода, в приложении также будет доступен голосовой ввод, благодаря модели распознавания речи Whisper от разработчиком ChatGPT. История чатов будет синхронизироваться между веб-версией и мобильным приложением.

Напомним, что ранее в феврале компания запустила платную подписку ChatGPT Plus, которая стоит $20/мес. Подписчики получают приоритетный доступ, быстрые ответы от чат-бота и возможность использовать модель GPT-4.