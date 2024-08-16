ChatGPT оказался не готов заменить врачей

Команда ученых, возглавляемая профессором Амритом Кирпаланой из Школы медицины и стоматологии Шулиха, обнаружила, что хотя ChatGPT затрудняется с интерпретацией текстов и может упускать важную информацию, он хорошо справляется с разъяснением сложных медицинских тем простым языком. Это может быть полезно для образовательных целей и предоставления медицинской информации.

Чат-боту было предложено диагностировать 150 случаев на основе медицинских данных. Несмотря на текущие ограничения, Кирпалан считает, что ChatGPT имеет потенциал как образовательный инструмент. Однако подчеркивается необходимость дальнейших исследований и внимательного применения ИИ в медицине для обеспечения безопасности пациентов.