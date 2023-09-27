ChatGPT оказался способен повысить продуктивность некоторых сотрудников на 40%

Эксперты обнаружили, что сотрудники, использующие данную технологию, показывали лучшие результаты в частоте, скорости и качестве выполнения задач. В сравнении с коллегами, не использующими искусственный интеллект, их производительность увеличилась на 40%.

Учёные также выявили, что наибольший прирост производительности наблюдался у тех консультантов, чья начальная эффективность была наименьшей — их показатели улучшились в среднем на 43%.

В то же время даже наиболее успешные специалисты также заметили некоторое улучшение своих результатов, хотя и в меньшей степени.

Интересно отметить, что исследователи выявили два новых подхода к использованию ИИ среди опытных консультантов, которые они назвали «полулюдьми» и «киборгами». Эти специалисты нашли способы совместить ИИ и человеческую работу так, чтобы максимально использовать преимущества обеих сторон.