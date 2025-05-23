ChatGPT ошибается в диагнозах: исследование показало 63% неточностей

Ученые адаптировали около 100 задач из официального медицинского экзамена, превращая их в открытые запросы, схожие с теми, которые обычные пользователи могли бы задать в чате. Оценку ответов проводили медицинские студенты, а также эксперты и неэксперты. Только 37% ответов были признаны правильными. Более того, даже среди них многие были недостаточно ясны и понятны.

Пример из исследования: пациент описал сыпь на запястьях и кистях рук, при этом он работает на ферме, учится на специалиста по патологоанатомии, разводит голубей и недавно сменил стиральный порошок. ChatGPT ошибочно предположил, что причина в порошке, тогда как реальной причиной оказалась аллергия на латексные перчатки, которые мужчина использует на учебе.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на заметный прогресс в развитии ИИ, такие технологии пока не подходят для точной диагностики.