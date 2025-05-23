Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2025, 19:23
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ChatGPT ошибается в диагнозах: исследование показало 63% неточностей

ИИ-сервисы не справляются с медицинскими задачами
Команда ученых из Университета Ватерлоо провела симуляционное исследование, которое показало: популярные нейросети, в том числе ChatGPT-4o, часто дают неверные медицинские советы. Почти две трети открытых диагностических вопросов нейросеть обработала с ошибками.
ChatGPT ошибается в диагнозах: исследование показало 63% неточностей

© Ferra.ru

Ученые адаптировали около 100 задач из официального медицинского экзамена, превращая их в открытые запросы, схожие с теми, которые обычные пользователи могли бы задать в чате. Оценку ответов проводили медицинские студенты, а также эксперты и неэксперты. Только 37% ответов были признаны правильными. Более того, даже среди них многие были недостаточно ясны и понятны.

Пример из исследования: пациент описал сыпь на запястьях и кистях рук, при этом он работает на ферме, учится на специалиста по патологоанатомии, разводит голубей и недавно сменил стиральный порошок. ChatGPT ошибочно предположил, что причина в порошке, тогда как реальной причиной оказалась аллергия на латексные перчатки, которые мужчина использует на учебе.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на заметный прогресс в развитии ИИ, такие технологии пока не подходят для точной диагностики.