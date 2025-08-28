ChatGPT перестал быть исключительным: Grok и Gemini начали догонять конкурента

Gemini уже занимает второе место как среди пользователей веб-версий, так и среди владельцев мобильных устройств. Grok, запущенный в декабре 2024 года, насчитывает 20 млн активных пользователей ежемесячно, и уже на четвёртом месте, а число ежедневных активных пользователей выросло на 40% после выхода версии Grok 4.

Стратегия Google становится очевидной благодаря тому, что четыре их продукта вошли в топ-50 приложений в сфере генеративного ИИ: Gemini, AI Studio, NotebookLM и Google Labs (№ 39).

Китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, также демонстрируют значительный рост. Quark от Alibaba и Doubao от ByteDance входят в список 20 крупнейших веб-сервисов на китайском рынке, а 22 из 50 ведущих мобильных ИИ-приложений разработаны в Китае, что, по мысли обозревателей, свидетельствует о расширении их глобального влияния.