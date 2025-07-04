ChatGPT «подкармливает» новостные сайты, но всё равно ворует у них трафик

Пользователи всё чаще получают новости напрямую через ИИ и не переходят на первоисточники.

С мая 2024 года число «безкликовых» поисков в Google выросло с 56% до почти 69% — это значит, что всё больше людей читают сводки в AI Overviews и не посещают сайты. В результате органический трафик упал с 2,3 до менее чем 1,7 млрд визитов.

С января 2024 по май 2025 количество новостных запросов в ChatGPT выросло на 212%, а реферальный трафик от ChatGPT — с 1 до 25 млн переходов. Но и это капля в море на фоне общих потерь. Больше всего прирост трафика показали Reuters (+8,9%), NY Post (+7,1%) и Business Insider (+6,5%).

The New York Times, который судится с OpenAI, получил лишь +3,1%, несмотря на вхождение в топ-10.