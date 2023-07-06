ChatGPT показывал платные статьи из Интернета совершенно бесплатно

Произошло это после того, как пользователи обнаружили возможность обхода систем защиты платного контента с помощью сервиса.

Бета-функция «Browse with Bing», доступная для подписчиков ChatGPT Plus, позволяла боту получать доступ к приватному контенту через поисковик Bing. Таким образом, бот предоставлял доступ к платному контенту, не требуя наличия подписки.

Команда OpenAI приняла решение временно отключить функцию, так как обход систем подписки является недопустимым. Они заявили, что стремятся защитить права владельцев контента и работают над устранением проблемы.

Сообщается, что пользователи ChatGPT будут лишены возможности использовать функцию «Browse with Bing» до восстановления безопасности и соблюдения правил доступа к контенту.