ChatGPT портировали на... Windows 3.1, вышедшую 30 лет назад

Главная её особенность — ориентированность на старые операционные системы, начиная с Windows 3.1. Да, теперь пользователи, которые почему-то до сих пор не обновились до актуальных Windows 10 и 11, могут получить доступ к возможностям популярной ИИ-модели, используя устаревшее программное обеспечение.

Новинка написана на языке программирования C, использует API Windows 3.1 и стандартный набор элементов управления. Разработчики создали отдельную строку состояния, единственный элемент, не совместимый с оригинальной ОС.

Связь с API от OpenAI осуществляется при помощи стандарта шифрования TLS 1.3, разработанного в 2018 году. Благодаря этому нет необходимости в прослойке с современной операционной системой для установки и поддержки связи.

Однако из-за ограничений по памяти WinGPT предоставляет только короткие ответы. Приложение доступно для скачивания на сайте dialup.net и совместимо с 16- и 32-разрядными версиями Windows, начиная с 3.11 и реализацией Winsock.