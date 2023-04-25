ChatGPT портировали на Windows 98. Приложение работает как родное

JavaGPT разработан на базе Java 8 и предлагает пользователям удобный графический интерфейс для доступа к ChatGPT и его функциям. Разработчик FrankCYB указывает следующие особенности своей разработки:

Потоковый чат: мгновенное формирование ответов, как на сайте ChatGPT;

История чата: взаимодействие с предыдущими чатами, как на сайте;

Отзыв сообщений: возможность отмены предыдущих вопросов и ответов;

HTML-просмотрщик: просмотр содержимого чата в формате HTML с поддержкой синтаксиса Markdown;

Заголовки чата: автоматическое создание заголовка на основе содержания чата, с возможностью ручного изменения;

Импорт предустановленных вопросов;

Сохранение чата в файл;

Тёмный режим, контекстное меню с функциями копирования, редактирования и вставки;

Поддержка ChatGPT 4 и всех моделей ChatGPT 3.5;

Кросс-платформенность;

Размер файла всего 6 МБ.

Так как JavaGPT является открытым проектом, любой может загрузить и просмотреть его код. При этом из-за использования Java 8 при его разработке, системы старше Windows 98, включая Windows 95, пока не поддерживаются.