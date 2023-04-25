ChatGPT портировали на Windows 98. Приложение работает как родное

07:19, 25 апреля 2023
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ChatGPT портировали на Windows 98. Приложение работает как родноеИ ведь выглядит максимально аутентично!
В Сети появилась информация об очень интересном проекте — порте популярного чат-бота ChatGPT на легендарную Windows 98.
Разработчик адаптировал детище OpenAI для работы на платформе Java, что позволило ему функционировать на почти любой версии Windows. Приложение получило название JavaGPT и его исходный код можно найти на GitHub.
JavaGPT разработан на базе Java 8 и предлагает пользователям удобный графический интерфейс для доступа к ChatGPT и его функциям. Разработчик FrankCYB указывает следующие особенности своей разработки:
- Потоковый чат: мгновенное формирование ответов, как на сайте ChatGPT;
- История чата: взаимодействие с предыдущими чатами, как на сайте;
- Отзыв сообщений: возможность отмены предыдущих вопросов и ответов;
- HTML-просмотрщик: просмотр содержимого чата в формате HTML с поддержкой синтаксиса Markdown;
- Заголовки чата: автоматическое создание заголовка на основе содержания чата, с возможностью ручного изменения;
- Импорт предустановленных вопросов;
- Сохранение чата в файл;
- Тёмный режим, контекстное меню с функциями копирования, редактирования и вставки;
- Поддержка ChatGPT 4 и всех моделей ChatGPT 3.5;
- Кросс-платформенность;
- Размер файла всего 6 МБ.
Так как JavaGPT является открытым проектом, любой может загрузить и просмотреть его код. При этом из-за использования Java 8 при его разработке, системы старше Windows 98, включая Windows 95, пока не поддерживаются.