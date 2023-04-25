Наука и технологии
07:19, 25 апреля 2023
1 мин.

ChatGPT портировали на Windows 98. Приложение работает как родное

И ведь выглядит максимально аутентично!

В Сети появилась информация об очень интересном проекте — порте популярного чат-бота ChatGPT на легендарную Windows 98.

Разработчик адаптировал детище OpenAI для работы на платформе Java, что позволило ему функционировать на почти любой версии Windows. Приложение получило название JavaGPT и его исходный код можно найти на GitHub.

ChatGPT портировали на Windows 98. Приложение работает как родное
ITHome

JavaGPT разработан на базе Java 8 и предлагает пользователям удобный графический интерфейс для доступа к ChatGPT и его функциям. Разработчик FrankCYB указывает следующие особенности своей разработки:

  • Потоковый чат: мгновенное формирование ответов, как на сайте ChatGPT;
  • История чата: взаимодействие с предыдущими чатами, как на сайте;
  • Отзыв сообщений: возможность отмены предыдущих вопросов и ответов;
  • HTML-просмотрщик: просмотр содержимого чата в формате HTML с поддержкой синтаксиса Markdown;
  • Заголовки чата: автоматическое создание заголовка на основе содержания чата, с возможностью ручного изменения;
  • Импорт предустановленных вопросов;
  • Сохранение чата в файл;
  • Тёмный режим, контекстное меню с функциями копирования, редактирования и вставки;
  • Поддержка ChatGPT 4 и всех моделей ChatGPT 3.5;
  • Кросс-платформенность;
  • Размер файла всего 6 МБ.

Так как JavaGPT является открытым проектом, любой может загрузить и просмотреть его код. При этом из-за использования Java 8 при его разработке, системы старше Windows 98, включая Windows 95, пока не поддерживаются.

Новости партнеров
Новости партнеров