ChatGPT проиграл в шахматы старой консоли Atari 2600

Опубликовано 10 июня 2025, 12:451 мин.
ChatGPT проиграл в шахматы старой консоли Atari 2600На самом легком уровне
В неожиданном испытании искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT 4o проиграл в шахматы легендарной консоли Atari 2600, выпущенной в конце 1970-х годов. Специалист по архитектуре Citrix Роберт Карузо устроил матч между ИИ и шахматной программой Atari Chess, работающей на эмуляторе старой приставки, и ИИ «получил полное поражение» на самом легком уровне сложности.
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Atari 2600 работает на процессоре MOS Technology 6507 с тактовой частотой всего 1,19 МГц, а шахматный движок этой игры рассчитывает всего один-два хода вперёд. Несмотря на минимальную вычислительную мощность, программа смогла переиграть современный искусственный интеллект, который при этом делал множество грубых ошибок.
Карузо даже попытался помочь ChatGPT, изменив иконки шахматных фигур в игре, поскольку ИИ жаловался на сложность абстрактных изображений. Однако, несмотря на это, ChatGPT продолжал допускать ошибки, которые можно было бы увидеть у начинающих игроков, и в итоге был вынужден признать поражение.