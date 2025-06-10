ChatGPT проиграл в шахматы старой консоли Atari 2600

Atari 2600 работает на процессоре MOS Technology 6507 с тактовой частотой всего 1,19 МГц, а шахматный движок этой игры рассчитывает всего один-два хода вперёд. Несмотря на минимальную вычислительную мощность, программа смогла переиграть современный искусственный интеллект, который при этом делал множество грубых ошибок.

Карузо даже попытался помочь ChatGPT, изменив иконки шахматных фигур в игре, поскольку ИИ жаловался на сложность абстрактных изображений. Однако, несмотря на это, ChatGPT продолжал допускать ошибки, которые можно было бы увидеть у начинающих игроков, и в итоге был вынужден признать поражение.