ChatGPT провёл церковную офлайн-службу для 300 немецких прихожан

Внушительный аватар ChatGPT, изображающий чернокожего мужчину с бородой на огромном экране, попросил людей в переполненной церкви встать и прославить Господа. Затем он начал проповедовать перед более чем 300 прихожанами.

Службу, продолжительностью 40 минут, включающую проповедь, молитвы и музыку, разработал теолог и философ Йонас Зиммерляйн вместе с ИИ от OpenAI. В результате получилось нечто по-настоящему уникальное, к тому же на 98% выполненное при помощи машины.