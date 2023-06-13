ChatGPT провёл церковную офлайн-службу для 300 немецких прихожан

ChatGPT провёл церковную офлайн-службу для 300 немецких прихожанЭто что-то новенькое
Впервые в истории церкви службу перед верующими провёл не священник, а чат-бот с искусственным интеллектом.
Внушительный аватар ChatGPT, изображающий чернокожего мужчину с бородой на огромном экране, попросил людей в переполненной церкви встать и прославить Господа. Затем он начал проповедовать перед более чем 300 прихожанами.
Службу, продолжительностью 40 минут, включающую проповедь, молитвы и музыку, разработал теолог и философ Йонас Зиммерляйн вместе с ИИ от OpenAI. В результате получилось нечто по-настоящему уникальное, к тому же на 98% выполненное при помощи машины.
Сообщается, что верующие внимательно слушали, как искусственный интеллект проповедовал о важности оставить прошлое позади, сосредоточиться на текущих проблемах, преодолеть страх смерти и никогда не терять веру.
Четыре разных аватара на экране, изображающих двух юношей и двух девушек, «вели» всю службу.