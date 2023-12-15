ChatGPT расскажет о происходящем в мире выжимкой из новостей ведущих изданий

OpenAI часто сталкивается с исками от писателей, художников и других представителей творческих профессий, которые обвиняют компанию в краже авторского контента для обучения своей нейросети и основанного на этой технологии чат-бота. Чтобы избежать этого, издатель заключил с OpenAI «беспрецедентную сделку»: ChatGPT будет обучаться на новостном контенте таких крупных изданий, как Politico, Business Insider, Bild и Welt.

Это даст изданиям возможность продвигаться по новому каналу дистрибуции контента, получать переходы по ссылкам, а бот будет рассказывать пользователям о происходящем в различных сферах жизни с помощью выжимки из новостей (саммари), ссылаясь на указанные издания. То есть пользователь может задать вопрос и получить лаконичный ответ.

К тому же бот будет включать в ответы статьи, доступные только подписчикам изданий, с именами авторов и ссылками на материалы.