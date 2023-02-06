Наука и технологии
06:02, 06 февраля 2023
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ChatGPT смог пройти собеседование в Google с зарплатой 15 000 долларов в месяц

Но это всё равно не говорит о скором закате профессии программиста

Не так давно компания Google протестировала несколько чат-ботов с искусственным интеллектом. В список испытуемых попала и нашумевшая нейросеть ChatGPT.

ChatGPT смог пройти собеседование в Google с зарплатой 15 000 долларов в месяц

Фото: WIRED

Это было сделано в рамках рассмотрения IT-гигантом вопроса о добавлении искусственного интеллекта в свой поисковик.

По итогу специалисты Google выяснили, что на основании ответов на вопросы проведённого «собеседования» по написанию кода, ChatGPT смог бы претендовать на должность инженера 3-го уровня.

Хоть такой тип специалистов и относится к начальному уровню, их средняя годовая зарплата составляет около 183 000 долларов.

Стоит, правда, отметить, что хоть способность ChatGPT отвечать на технические вопросы и вправду впечатляет, до полной замены инженеров-программистов ещё далеко. В первую очередь потому, что ИИ имеет куда менее развитые творческие способности, навыки решения проблем и критическое мышление, чем человек.

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