ChatGPT смог пройти собеседование в Google с зарплатой 15 000 долларов в месяц

Это было сделано в рамках рассмотрения IT-гигантом вопроса о добавлении искусственного интеллекта в свой поисковик.

По итогу специалисты Google выяснили, что на основании ответов на вопросы проведённого «собеседования» по написанию кода, ChatGPT смог бы претендовать на должность инженера 3-го уровня.

Хоть такой тип специалистов и относится к начальному уровню, их средняя годовая зарплата составляет около 183 000 долларов.

Стоит, правда, отметить, что хоть способность ChatGPT отвечать на технические вопросы и вправду впечатляет, до полной замены инженеров-программистов ещё далеко. В первую очередь потому, что ИИ имеет куда менее развитые творческие способности, навыки решения проблем и критическое мышление, чем человек.