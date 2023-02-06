ChatGPT смог пройти собеседование в Google с зарплатой 15 000 долларов в месяц

ChatGPT смог пройти собеседование в Google с зарплатой 15 000 долларов в месяцНо это всё равно не говорит о скором закате профессии программиста
Не так давно компания Google протестировала несколько чат-ботов с искусственным интеллектом. В список испытуемых попала и нашумевшая нейросеть ChatGPT.
Фото: WIRED
Это было сделано в рамках рассмотрения IT-гигантом вопроса о добавлении искусственного интеллекта в свой поисковик.
По итогу специалисты Google выяснили, что на основании ответов на вопросы проведённого «собеседования» по написанию кода, ChatGPT смог бы претендовать на должность инженера 3-го уровня.
Хоть такой тип специалистов и относится к начальному уровню, их средняя годовая зарплата составляет около 183 000 долларов.
Стоит, правда, отметить, что хоть способность ChatGPT отвечать на технические вопросы и вправду впечатляет, до полной замены инженеров-программистов ещё далеко. В первую очередь потому, что ИИ имеет куда менее развитые творческие способности, навыки решения проблем и критическое мышление, чем человек.