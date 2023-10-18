ChatGPT справился лучше врачей с диагностикой и лечением депрессии у людей

Основное преимущество компьютерных систем заключается в исключении человеческого фактора, такого как предвзятость по половому или социальному признаку.

В ходе исследования были созданы гипотетические ситуации, в которых учитывались различные характеристики пациентов. ChatGPT версий 3.5 и 4 успешно справлялись с задачей предложения оптимального лечения.

Например, при лёгкой депрессии, искусственный интеллект направлял пациентов на психотерапию в 95% случаев, в то время как только 4% врачей делали такое же предложение.

Однако, несмотря на высокую эффективность ChatGPT, учёные подчёркивают, что ИИ не может полностью заменить опыт и профессиональные навыки врача.