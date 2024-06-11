ChatGPT спрогнозировал цену биткоина на ближайшее время

Для составления скорейшего и максимально точного анализа ряд криптовалютных экспертов обратились к языковой модели от OpenAI. В диалоге чат-бот ChatGPT, на основании колоссального количества источников и с учётом всех переменных, спрогнозировал цену биткоина на ближайшее время.

Так, при сохранении или уменьшении процентной ставки цена BTC может составить $68 000-$73 000. Но в случае уменьшения ставки и в целом смягчения политики FOMC в отношении криптоактивов, цена BTC может подпрыгнуть до $73 тысяч-75 тысяч и выше.