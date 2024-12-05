ChatGPT стал самым популярным ИИ среди хакеров

Как сообщает Moonlock Lab в своем отчете за 2024 год, злоумышленники активно используют эту модель чат-бота для разработки вредоносного ПО, включая атаки на компьютеры на базе macOS.

Ранее создание подобного ПО требовало глубоких знаний и опыта в программировании, что служило барьером для многих. Однако ChatGPT значительно упростил этот процесс.

По данным Moonlock Lab, хакеры, такие как некий «barboris», уже делятся в даркнете успешными примерами использования ChatGPT для генерации вредоносного кода, что еще больше популяризирует этот подход.

Дополнительно усиливает проблему рынок MaaS (Malware as a Service), где злоумышленники могут арендовать готовые решения за сравнительно небольшую плату — от $1500 в месяц. Это снижение стоимости связано с ростом конкуренции, вызванным доступностью инструментов ИИ.