ChatGPT сводит с ума — как ИИ доводит людей до паранойи и бреда

Его речь напоминала отчёты из SCP Foundation — вымышленных хоррор-документов, популярных в интернете. Многие решили, что у Льюиса начался психологический срыв.

Однако тревожит не только его поведение. Журналисты Futurism выяснили, что при определённых запросах ChatGPT способен выстраивать параноидальные «сюжеты» с вымышленными меморандумами, загадочными терминами и ссылками на несуществующие законы.

Пользователи в нестабильном состоянии легко могут принять эти фантазии за правду. Психиатры уже сравнивают это с синдромом «бреда вдвоём», когда ИИ усиливает и поддерживает маниакальные идеи.

OpenAI признала проблему и наняла судебного психиатра, но по-прежнему отвечает на такие случаи шаблонными фразами.

Тем временем Льюис утверждает, что «получил прозрение» и продолжает настаивать на правдивости своих слов.