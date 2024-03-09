Исследователи проанализировали множество больших языковых моделей ИИ, включая GPT-3,5 и GPT-4 с обновлёнными алгоритмами. Тесты проходили следующим образом: ботам предлагали тексты, написанные в стиле афроамериканского английского и стандартного американского английского.

Затем учёные собирали у ИИ комментарии на вымышленных авторов текстов. Оказалось, что обновление базы данных моделей генеративного ИИ мало повлияло на «идеологию» систем. В отношении авторов текстов на афроамериканском английском боты говорили, что они, скорее всего, будут агрессивными, грубыми, невежественными и подозрительными людьми. Зато авторов текстов на стандартном американском английском ИИ описал положительно.

На вопрос к ботам о том, чем авторы текстов на афроамериканском английском должны зарабатывать на жизнь, оказалось, что тяжёлым физическим трудом или должны быть спортсменами. А ещё они будут чаще нести ответственность за преступления и получать самые суровые наказания, вплоть до высшей меры.