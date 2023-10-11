ChatGPT установил сразу два рекорда за один месяц

Во-первых, приложение было скачано 15,6 млн раз, что является впечатляющим результатом. Во-вторых, приложение принесло доход в размере почти $4,6 млн от пользователей iOS и Android по всему миру.

Однако, несмотря на эти впечатляющие показатели, рост доходов начал замедляться. Если в июле и августе рост составлял 31% и 39% соответственно, то в сентябре этот показатель упал до 20%.

Это может свидетельствовать о том, что ChatGPT приближается к насыщению рынка мобильных пользователей, готовых платить за улучшенную Plus-версию сервиса.

Стоит отметить, что, несмотря на рекордные показатели, платформа не является самым крупным ИИ-приложением по доходам. Его конкурент, приложение Ask AI, показывает больший доход благодаря активной рекламной кампании.