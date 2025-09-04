ChatGPT уверял мужчину, что у него «вряд ли рак» — врачи диагностировали ему 4-ю стадию

Мужчина жаловался на сильную боль в горле и трудности с глотанием, но, вместо того чтобы обратиться к врачу, обсуждал симптомы с ChatGPT.

Модель заверила его, что «вряд ли это рак» и признаки не указывают на опасное заболевание. Успокоенный, Уоррен отложил визит к специалистам. Когда же состояние ухудшилось, он всё-таки попал в больницу, где врачи диагностировали у него аденокарциному пищевода четвёртой стадии.

Прогноз при таком диагнозе крайне тяжёлый — средняя пятилетняя выживаемость составляет лишь 5–10%.

Сейчас мужчина признаёт, что был наивен, и предупреждает других не полагаться на ИИ в вопросах здоровья. В OpenAI также напомнили, что ChatGPT не предназначен для диагностики или лечения болезней. И уже тем более не заменяет консультацию у медицинских специалистов.