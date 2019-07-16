Чеченских блогеров заставят отчитываться перед государством

”Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению Главы Чечни Рамзана Ахматовича создана специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ”, — заявил министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

Как альтернативу собственному интернет-творчеству, Дааев предложил звездам интернета присмотреться к огромному количеству иных проектов и площадок, на которых они смогли бы развиваться. Министр культуры отдельно отметил, что задача артистов не состоит только в приобретении популярности. Не менее важным должно быть поддержание имиджа собственного народа.