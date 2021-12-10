Чечевица оказалось полезной для снижения холестерина

По словам Манакер, в чечевице содержится много калия, клетчатки и питательных веществ, которые хорошо влияют на сердце и снижают холестерин. Но суп из чечевицы необходимо готовить дома, потому что в полуфабрикатах содержится избыток натрия, из-за которого человек теряет фосфор, железо, калий, магний, кальций. В результате всерьёз нагружаются сердце и почки.

Чечевичный суп диетолог посоветовала готовить с добавлением моркови и капусты. Благодаря этим овощам, чечевица лучше раскрывает свои полезные свойства.