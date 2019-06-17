Чечня переводит электроподстанции под управление компьютеров

В Чечне начали строительство первой цифровой подстанции. Об этом сообщила пресс-служба «Чеченэнерго».

Компания «Россети Северный Кавказ» планирует сдать в эксплуатацию энергообъект «Город» 22 декабря этого года. До торжественного ввода в течение 3 дней подстанция пройдет тестирование. Это первый цифровой энергообъект, реализуемый на территории всего Северного Кавказа.

Планируется, что запуск подстанции «Город» позволит значительно улучшить энергоснабжение потребителей Грозного, число которых превышает сто тысяч. Отличительная особенность энергообъекта - возможность управления всеми режимами, нагрузками, послеаварийный режим переключения, энергомониторинг в цифровом формате передачи данных.

Общий объем инвестиций в строительство объекта превысит 800 млн рублей.