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Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2024, 12:02
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Чего не стоит ждать от Apple на грядущей презентации WWDC 24

Зато iOS 18 и новый macOS будут точно
Уже совсем скоро Apple проведет ежегодное мероприятие — WWDC.
Чего не стоит ждать от Apple на грядущей презентации WWDC 24
© MacRumors

«На WWDC не планируется анонс аппаратного обеспечения, если только Apple неожиданно не представит устройство, которое выйдет позже (чтобы было понятно: я этого не ожидаю)», — заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман в своем сегодняшнем выпуске новостной рассылки Power On.

Примечательно, что теперь Гурман утверждает, что новая модель Apple TV «не появится в ближайшее время», несмотря на его предыдущие сообщения о том, что Apple планирует выпустить новое поколение устройства в I половине 2024 года.

Напомним, что текущая модель Apple TV была представлена в октябре 2022 года.

Также известно, что для новой модели приставки не ожидается серьезных изменений в дизайне. Правда, Гурман заявил, что Apple рассматривала возможность добавления встроенной камеры в будущем.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WWDC
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#Apple