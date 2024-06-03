Чего не стоит ждать от Apple на грядущей презентации WWDC 24

«На WWDC не планируется анонс аппаратного обеспечения, если только Apple неожиданно не представит устройство, которое выйдет позже (чтобы было понятно: я этого не ожидаю)», — заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман в своем сегодняшнем выпуске новостной рассылки Power On.

Примечательно, что теперь Гурман утверждает, что новая модель Apple TV «не появится в ближайшее время», несмотря на его предыдущие сообщения о том, что Apple планирует выпустить новое поколение устройства в I половине 2024 года.

Напомним, что текущая модель Apple TV была представлена в октябре 2022 года.

Также известно, что для новой модели приставки не ожидается серьезных изменений в дизайне. Правда, Гурман заявил, что Apple рассматривала возможность добавления встроенной камеры в будущем.