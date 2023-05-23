Чего российские пользователи смартфонов боятся больше всего

Команда «Лаборатории Касперского», в своём свежем опросе, выяснила, что наши маленькие электронные друзья вызывают у нас тревогу и беспокойство.

Кто бы мог подумать, что больше трети (37%) опрошенных так или иначе подвержены думскроллингу — просмотру и чтению преимущественно плохих новостей, несмотря на то что они пугают и удручают. Очень странный способ провести досуг.

Ещё 30% испытывают тревогу, когда забывают или не могут найти свой смартфон. При этом «изюминкой» опроса стало признание 36% респондентов в том, что они испытывали фантомные звонки.

Это когда вам кажется, что телефон звонил или пришло сообщение, но на самом деле ничего подобно не было и близко.

«Лаборатория Касперского» предупредила, что злоумышленники используют подобные страхи в своих интересах. Например, они пугают людей потерей денег или доступа к аккаунту, после чего подстрекают их к необдуманным действиям.