Наука и технологии
21:31, 23 мая 2023
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Чего российские пользователи смартфонов боятся больше всего

Пища для размышлений

Смартфон стал частью нашей жизни, подобно четвёртой руке или второму мозгу. Но стоит ли радоваться такому «эволюционному прорыву»?

Команда «Лаборатории Касперского», в своём свежем опросе, выяснила, что наши маленькие электронные друзья вызывают у нас тревогу и беспокойство.

Кто бы мог подумать, что больше трети (37%) опрошенных так или иначе подвержены думскроллингу — просмотру и чтению преимущественно плохих новостей, несмотря на то что они пугают и удручают. Очень странный способ провести досуг.

Ещё 30% испытывают тревогу, когда забывают или не могут найти свой смартфон. При этом «изюминкой» опроса стало признание 36% респондентов в том, что они испытывали фантомные звонки.

Это когда вам кажется, что телефон звонил или пришло сообщение, но на самом деле ничего подобно не было и близко.

«Лаборатория Касперского» предупредила, что злоумышленники используют подобные страхи в своих интересах. Например, они пугают людей потерей денег или доступа к аккаунту, после чего подстрекают их к необдуманным действиям.

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