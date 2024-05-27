Чего ждать от Apple на презентации WWDC 24

Чего ждать от Apple на презентации WWDC 24Основной упор будет на искусственном интеллекте
Вместо этого, Apple может представить базовые ИИ-функции, такие как расшифровка голосовых заметок и автоматическое создание эмодзи, а также объявить о партнерстве с OpenAI.
Слухи говорят, что Apple позволит интеграцию чат-ботов в свои системы. И OpenAI с ChatGPT получит такую возможность первой.
Apple также работает над соглашением с Google для использования Gemini и ведет переговоры с Anthropic.
Одной из значительных нововведений может стать «умное резюме», которое будет суммировать пропущенные сообщения, уведомления и другие элементы. Это будет полезно для управления уведомлениями в iOS.
Apple также может представить более естественный голос для Siri и улучшенную функциональность на Apple Watch. Устройства будут выполнять задачи локально, но для сложных задач использовать серверы Apple на базе M2 Ultra.
Новые ИИ-функции будут доступны на устройствах, выпущенных за последний год.