Чего ждать от Apple на презентации WWDC 24

Вместо этого, Apple может представить базовые ИИ-функции, такие как расшифровка голосовых заметок и автоматическое создание эмодзи, а также объявить о партнерстве с OpenAI.

Слухи говорят, что Apple позволит интеграцию чат-ботов в свои системы. И OpenAI с ChatGPT получит такую возможность первой.

Apple также работает над соглашением с Google для использования Gemini и ведет переговоры с Anthropic.

Одной из значительных нововведений может стать «умное резюме», которое будет суммировать пропущенные сообщения, уведомления и другие элементы. Это будет полезно для управления уведомлениями в iOS.

Apple также может представить более естественный голос для Siri и улучшенную функциональность на Apple Watch. Устройства будут выполнять задачи локально, но для сложных задач использовать серверы Apple на базе M2 Ultra.

Новые ИИ-функции будут доступны на устройствах, выпущенных за последний год.