Чего ждать от грядущей презентации Google в августе

Главные новинки включают смартфоны Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold. Ожидается, что Pixel 9 Pro будет представлен в двух размерах: 6.8 и 6.3 дюйма. Оба устройства получат обновленный дизайн с плоскими краями и выступающим модулем камеры.

Кроме того, появится складной Pixel 9 Pro Fold с большими экранами: 6.3 дюйма на внешней стороне и 8 дюймов внутри. Все устройства будут оснащены чипом G4 Tensor и до 16 ГБ оперативной памяти.

Pixel Watch 3 также будет представлен в двух размерах: 41 мм и 45 мм, с яркостью дисплея до 2000 нит и улучшенной зарядкой. Ожидается, что новые часы получат интеграцию с Nest и новые фитнес-функции.

Также ожидается запуск Pixel Buds Pro 2 с улучшенным дизайном и возможностью точного определения местоположения благодаря новому чипу.

Напомним, что мероприятие состоится 13 августа.