Чего ждать от начавшегося извержения исландского вулкана

При определенном направлении ветра пепел от извержения вулкана Фаградальсфьядль может накрыть Рейкьявик, заявил главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин.

Начавший извергаться вечером 10 июля вулкан находится в 30 километрах от столицы Исландии. Однако пока, подчеркнул ученый, это стандартное и относительно небольшое извержение — пепел выбрасывается на высоту в два-три километра — и непосредственной угрозы Рейкьявику нет.

Мощность извержения, отметил вулканолог, будет зависеть и от того, есть ли рядом с Фаградальсфьядлем озёра. Выброс пепла, который нарушил авиасообщение в Европе в 2010 году, возник из-за попадания воды в жерло вулкана Эйяфьятлайокудль, напомнил Махоткин. Повторение ситуации с Фаградальсфьядлем приведет к более мощному взрыву.